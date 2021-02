US Swingtrading

Handelsidee

Meiner Meinung nach gibt es nur zwei Wege den Gesamtmarkt über lange Sicht zu schlagen:

1. Man investiert in besonders innovative Unternehmen und dies sehr früh.

-> hierbei sind jedoch zwischenzeitliche Verluste von über 50% des Depots möglich und der Anlagehorizont entsprechend sehr langfristig sein sollte

2. Man nutzt bestimmte psychologische Muster in den Märkten aus und handelt diese regelbasiert.

-> Dies hat den Vorteil, dass man den maximalen zwischenzeitlichen Verlust eindämmen kann und auch zwischenzeitlich Geld entnehmen kann.



Dieses Wikifolio soll dazu dienen jedem Anleger eine attraktive Rendite zu beschränkten Risiken zu ermöglichen.

Angestrebt wird eine gesamtmarktunabhängige Performance von ca. 30% p.a. bei einem Drawdown der ebenfalls maximal 30% sein sollte. In der Vergangenheit lag dieser bei maximal 18%.

Risiken pro Trade liegen bei 0,5-2% vom Gesamtdepot.

Gehandelt werden hauptsächlich US-Werte mit einer Haltedauer von mehreren Wochen(1-10). In Außnahmefällen greife ich auch auf europäische Werte zurück, sofern mir diese besonders gefallen.







