Die 12 Staerksten

In diesem Wikifolio werden auf Grundlage des Vorläufer-Depots "Die 111 Besten Aktien der Welt", nochmals die 12 stärksten Aktien selektiert, die bisher die beste Performance in den letzten 5 Jahren geliefert hatten. Die Aktien sollen auf Dauer gehalten werden. Die Gewichtung wird nach einem Jahr überprüft und ggf. angepasst. Zudem wird nach einem Jahr ebenso überprüft, ob es ggf. bessere Alternativen bzw. Favoriten gibt. In außergewöhnlichen negativen Börsenphasen werden zur Absicherung ggf. moderate Derivate eingesetzt. Die Anzahl der verschiedenen Aktien kann je nach Börsenlage variieren, d.h. es können durchaus mal mehr oder weniger Aktien als 12 sein.