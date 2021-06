World Trends - Climate Asia Tech

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Investment - Russland: Russland zählt zu den Ländern mit den reichsten Rohstoffvorkommen. Dies macht sich z.B. im Sektor Erdgas bemerkbar, in welchem Russland als der größte Exporteur gilt und seine Position durch Projekte wie Nord Stream 2, viele Kooperationen (auch in vielen weiteren Bereichen) mit China, und langfristige Verträge stärkt. Außerdem nimmt der Rohstoffbedarf mit steigender Nutzung von Technologien und einem Anstieg der Weltbevölkerung auch in vielen anderen Sektoren zu. Um von diesen Umständen zu profitieren investiert das World Trends Portfolio 6,67% des Kapitals in: (ETF) A1C1HV - die größten russischen Unternehmen