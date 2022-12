Unterhaltungsind. nach Pandemie

Unterhaltungsindustrie und alles was dazu gehört (Kreuzfahrt, Alkohol, Glücksspiel, Freizeitparks, Billigflieger etc. ) ist ein Bereich der von Covid 19 schwer getroffen wurde. So sind viele Unternehmen in der Krise und sind sehr tief gefallen. Jetzt bessert sich die Lage und die Unternehmen finden zu alter Stärke wieder. Der Ansatz ähnelt meinen anderen Wikifolios, ich versuche zu Tiefstpreisen zu kaufen und auf die Erholung zu setzen. Ich versuche das gesamte Anlagehorizont zu handeln. In der Regel soll monatlich jeder Wert geprüft und ein Update Verkauf Kauf vorgenommen werden. Der Entscheidungsprozess soll auf technischer und fundamentale Analyse zurück zu führen sein. Bei der technischen Analyse kommt vor allem die Globalanalyse zum Einsatz. Ich nutze verschiedene Möglichkeiten, so Gewinne ich z.B aus Focus Money und wallstreet online Informationen.