Core Maximum Diversifikation AA

Handelsidee

Core Maximum Diversifikation Asset Allocation



Dieser Portfoliobaustein soll Anlegern als Basisinvestment für eine Core -and-Satellite -Strategie dienen. Ziel soll es sein, dem sicherheitsorientierten Anleger ein breit über alle Asset-Klassen hinweg diversifiziertes Basisinvestment zu bieten, das in der Lage sein soll, in jedweder Marktlage eine positive Rendite zu erzielen, die Volatilität möglichst gering zu halten. Hierzu soll möglichst breit diversifiziert in Aktien, REITs, Anleihen und Rohstoffe investieren werden. Die Abbildung soll hierbei durch kostengünstige ETFs erfolgen. Der REITs-Anteil beträgt grundsätzlich 25 %, der Rohstoff-Anteil 25 %, der Anleihe-Anteil 25%, der Anteil der Aktien 25% des Gesamtportfolios. . Um einen bestmöglichen Schutz vor Einzelmarktrisiken zu gewährleisten, strebt der Trader eine möglichst globale Streuung aller Asset-Klassen an. Um die Asset Allocation zu bewahren, soll einmal im Jahr - jeweils am 27.01. - ein Rebalancing stattfinden. Dadurch soll langfristig ein besseres Rendite-Risiko-Verhältnis für den risikobewussten Wikifolio-Anleger erzielt werden. Sollte es unter dem Jahr zu Dividenden-Ausschüttungen kommen, so werden die erzielten Dividenden im Verhältnis der Ausgangsgewichtung zu Beginn des Jahres (Rebalancing-Termin) reinvestiert. Das Anlagerisiko am Aktienmarkt verhält sich umgekehrt proportional zum Anlagezeitraum, d. h. bei kurzen Anlagezeiträumen ist häufig mit hohen Verlusten zu rechnen. Kurzfristige Aktien-Engagements sind daher i. d. R. wenig ratsam. Der Trader wird alles tun, um das Marktrisiko auf ein Minimum zu begrenzen. Dennoch sind Verluste aufgrund unvorhergesehener Ereignisse immer möglich - auch ein Totalverlust kann (wie bei jeder anderen Asset-Anlage) niemals völlig ausgeschlossen werden. mehr anzeigen