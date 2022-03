Cannabis International

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

TRULIEVE CANNABIS

Trulieve ist ein vertikal integrierter „US-Multi-State-Operator“ mit Geschäftstätigkeiten entlang der gesamten Cannabis-Wertschöpfungskette, der als erster lizensierter Produzent in Florida im Jahr 2016 gestartet ist. Der Fokus von Trulieve lag zunächst auf dem Heimatmarkt Florida, welcher als sogenannter „Limited License Market“ aufgrund der begrenzten Lizenzen sehr hohe Eintrittsbarrieren aufweist. Im Rahmen der bedachten Expansionsstrategie hat sich Truelieve mittlerweile ein Netzwerk von Produktionsstätten und ca. 160 Verkaufsstellen in 11 US-Staaten aufgebaut. Der Fokus liegt neben dem Heimartmarkt Florida, in dem Trulieve über einen Marktanteil von 50% verfügt, auf den weiteren „Limited License Märkten“ Pennsylvania und Arizona, wo Trulieve laut eigener Aussage eine führende Rolle im Einzelhandel besitzt. Als Resultat des konservativen Wachstumspfads konnte Trulieve in Q3 2021 das 15. profitable Quartalsergebnis in Folge berichten. Im Oktober hat Trulieve außerdem die Übernahme von Harvest Health and Recreation Inc. abgeschlossen, wodurch das bisher größte und profitabelste U.S.-Cannabisunternehmen entstanden ist. Am 30.03. werden die Q4 Zahlen veröffentlicht.