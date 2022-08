Der Wert vom digitalen Geld

In diesem Wikifolio suche ich mir die Unternehmen raus, welche meiner Meinung nach existenziell für das Thema Kryptowährungen und Blockchains sind. Dazu gehören unter anderen Firmen, welche Mining-Ressourcen bieten oder durch den Handel von Kryptowährungen auf Ihren Plattformen Profitieren . Ich werde hier weder in Derivate noch in ETF investieren, allerdings kann es zeitweise zu starken Kursschwankungen aufgrund der wenigen Positionen(5-10) im Portfolio und der generellen Volatilität dieser Thematik kommen. Ausschlaggebende Indikatoren zum Kauf können Technische Signale, sowie Newsflow sein.