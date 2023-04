Zyklus und Kreuz und Turnaround

Die Gesamtstrategie basiert auf sieben Teilstrategien zum DAX, die ausschließlich mit Hebelprodukten auf den DAX (Hebel zwischen 5 und 10) umgesetzt werden. Die Ein- und Ausstiege beruhen auf Kriterien der technischen Analyse und sind klar definiert, um Emotionen und daraus resultierende Fehlentscheidungen zu vermeiden. Folgende Phänomene vor allem aus dem Bereich der Charttechnik sowie der Zeitzyklen des DAX werden für den Ein- und Ausstieg genutzt: 1. Starke Phase des DAX zwischen Oktober und Juli des Folgejahres 2. Starke "Dreimonatsperiode" des DAX zwischen März und Mai 3. "Jahresendrally" des DAX zwischen Oktober und Ende Dezember 4. "Weihnachtsrally" des DAX von Mitte bis Ende Dezember 5. "Goldenes Kreuz" (seltenes, aber sehr bedeutendes charttechnisches Signal): Einstieg (long), wenn die ansteigende 50-Tage-Linie den 200-Tage-Durchschnitt des DAX von unten nach oben durchkreuzt 6. "Todeskreuz" (seltenes, aber sehr bedeutendes charttechnisches Signal): Einstieg (short), wenn die 50-Tage-Linie den fallenden 200-Tage-Durchschnitt des DAX von oben nach unten durchkreuzt 7. "Turnaround Tuesday": Der Handelstag mit den besten Vorzeichen für einen positiven Stimmungsumschwung ist der Dienstag (über das Wochenende bekommen Privatanleger oft kalte Füße und verkaufen am Montag; die Kursrückgänge nutzen die Profis am Dienstag zum Wiedereinstieg, so dass der Markt nach oben dreht). Einstieg (long) daher am Montagabend nach XETRA-Schluss, wenn der DAX mindestens 0,75 % im Minus ist; Ausstieg Dienstagabend gegen 21.45 Uhr.