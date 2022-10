AAA Top 10 S and P 500

Investiert werden soll in die Top 10 Aktien aus dem S&P 500, d.h. in die Aktien, die in den letzten Monaten eine sehr gute Performance aufwiesen und deren fundamentale und technische Daten aus meiner Sicht attraktiv sind. In der Regel einmal im Monat wird überprüft, ob die 10 Aktien noch zu den Top 100 Aktien im S&P 500 der letzten 3-6 Monate gehören. Wenn dies im Einzelfall nicht der Fall ist, sollte die Aktie verkauft und für den zur Verfügung stehenden Betrag aus dem Verkauf der nach den o.g. Kriterien interessanteste Wert gekauft werden, der noch nicht im Portfolio enthalten ist. So werden kurzfristige Trends erkannt und Aktien, die nicht wie gewünscht performen, schnell eliminiert. Aufgrund der klaren Regeln ist der Anlagehorizont eher als kurzfristig zu betrachten. Es finden aber in der Auswahl auch Sonderprüfungen statt, z.B. wenn ein Unternehmern insolvent ist oder ein Übernahmeangebot erhalten hat. Ziel ist es, den S&P 500 langfristig zu schlagen. In schwachen Börsenphasen kann es auch sein, dass Werte, die verkauft werden, erst einmal nicht ersetzt werden. Natürlich werden Aktien immer recht teuer gekauft und die Gefahr besteht, dass sie dann bei schwächerer Performance aufgrund der o.g. Kriterien mit Verlust verkauft werden. Es sollten aber die absoluten Gewinner übrig bleiben.