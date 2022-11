GENEON Aktien Welt

In diesem wikifolio soll es mehrheitlich zu Investitionen in Aktien kommen. In der Regel sollen ethisch-nachhaltige Anlagekriterien zur Entscheidungsfindung herangezogen werden. Bei der Auswahl der Aktien werden Aktien, die Bestandteil des Global Challenges Index sind, bevorzugt. Es soll eine weltweite Aufteilung angestrebt werden, mit regionalen Schwerpunkten in den USA und Europa. Investments in ETF sollen nicht ausgeschlossen werden. Diese können dann ausgewählt werden, wenn die qualitative Unternehmensanalyse eine positive Bewertung ergibt. Bei Bedarf (z.B. in einer Phase der Rezession) kann die Cashquote zeitweise bis zu 100% betragen. Der Anlagehorizont soll in der Regel langfristig ausgerichtet sein. Eine Überprüfung der gehaltenen Werte erfolgt jedoch laufend.