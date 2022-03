Antizyklisch Aktien Oel Gas Gold

Handelsidee

Mit diesem wikifolio soll eine antizyklische Strategie verfolgt werden. Es erfolgt hauptächlich der Kauf von Aktien. Es kann jedoch auch ein Kauf von ETF's (in der Regel für die Investition in einen Index) erfolgen.



Bei der Auswahl der Aktien für das wikifolio, muss zuvor ein signifikanter Kursrückgang erfolgt sein. Ebenfalls muss für die folgenden Jahre eine Stabilisierung der Ergebnisse des Unternehmens bzw. weiteres Wachstum bei den Unternehmensgewinnen absehbar sein.



Mit der Aktienauswahl soll indirekt auch in Rohstoffe (z. B. Öl und Gas) sowie Edelmetalle (z. B. Gold und Silber) investiert werden, indem Unternehmen aus der entsprechenden Branche in das wikifolio aufgenommen werden.



Grundlage für die Entscheidungsfindung soll in der Regel die technische Analyse sein. Es sollen zusätzlich jedoch auch Kennzahlen im Rahmen der Fundamentalanalyse berücksichtigt werden. mehr anzeigen