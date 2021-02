Deutsche Dividenden Aristokraten

Handelsidee

Das Ziel des "Wiki Deutsche Divideden Aristokraten" ist eine Überduchschnittliche Wertentwicklung.

Durch investieren in Dividendenstarke Aktien, die von Unternehmen in Deuschland emittiert werden.

Zur Entscheidungsfindung sollen mithilfe fundamental Analyse passende Aktien identifiziert werden.

Es kann sowohl Aktien als auch in ETF´s investiert werden. mehr anzeigen