Handelsidee

Dieses wikifolio investiert mit viel Ausdauer ausschließlich in Optionsscheine auf Aktien mit besonders langer Laufzeit, so dass die Optionsscheine im Zweifelsfall auch einen Crash oder einen Bärenmarkt überleben.



Das wikifolio OPTIONSSCHEINE MIT VIEL AUSDAUER investiert unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, in langfristige Optionsscheine (0,5 - 5 Jahre Laufzeit) auf Aktien aus den folgenden Wirtschaftsbereichen:

