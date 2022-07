RUBIN Aktien- und ETF-Investment

Bei meinem „RUBIN“ soll prinzipiell eine wachstumsorientierte Anlage in Aktien und ETFs (Exchange Traded Funds) angestrebt werden. Dieses wikifolio soll ausschließlich eine jeweils überschaubare Anzahl von Aktien und ETFs enthalten – in unübersichtlichen Marktphasen (z.B. Bärenmärkten) kann temporär auch der Cash-Anteil erheblich erhöht werden. Die individuelle Haltedauer der einzelnen Positionen soll situationsbedingt variabel, aber eher kurzfristig, sein. In regelmäßigen Zeitabständen beabsichtige ich die Performance zu überprüfen und gegebenenfalls auch kurzfristig Änderungen bei der jeweiligen Gewichtung der unterschiedlichen Aktien und ETFs vorzunehmen, sowie in Einzelfällen auch unerwartet unterdurchschnittlich performende Positionen aufzulösen und gegebenenfalls durch andere Werte zu ersetzen. Im Regelfall soll die Entscheidungsfindung, welche Wertpapiere ich ins wikifolio aufnehme, durch eine aktive und regelmäßige Marktbeobachtung mittels von mir angelegter Watchlists und der Benutzung von Aktienscreener-Tools erfolgen – zusätzlich unterstützt von grundlegenden Chartanalyse-Methoden, qualitativer und quantitativer (d.h. auf Kennzahlen beruhende) Unternehmensanalyse und News-Trading.