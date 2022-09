Best-in-breed Tech

Investition in wachstumsstarke Technologiewerte (durchschn. Umsatzwachstum >30% p.a.), in langfristig stark wachsenden Märkten, mit hohen Markteintrittsbarrieren und exzellentem Management. Diversifiziertes Portfolio (pro Aktie max. 15% des Portfoliowerts, 15-20 Werte) in den Bereichen SaaS, Cybersecurity, Payments, AdTech, Semiconductors, FinTech mit einem Anlagehorizont von mind. 5-7 Jahren. Hauptsächlich Kauf von B2B-Unternehmen zur Vermeidung von Marken-Trends. Buy-and-hold-Ansatz mit opportunistischen Umschichtungen bei Übertreibungen nach oben / unten. Auswahl der Aktien (Einstieg) und Gewichtung basierend u.a. auf i) erwartetes Umsatzwachstum (>30% p.a.), ii) attraktiver Bewertung (EV/Sales <30, abhängig von Wachstums- und Ertragspotenzial), iii) zukünftigem Ertragspotenzial, iv) langfristig starkem Marktwachstum, v) hohen Markteintrittsbarrieren, vi) historischem Track-Record bzgl. Umsatzwachstum und Produktinnovationen, und vii) erfahrenem Management mit gleichlaufenden Interessen zu Aktionären. Höhe der Gewichtung von Aktien ist abhängig von dem erwarteten Rendite-Risiko-Verhältnis, das sich aus den o.g. Faktoren ergibt - z.B. darf eine wachstumsstärkere Aktie mit höherem Ertragspotenzial und langfristig positiven Markttrends eine höhere Bewertung bei Einstieg aufweisen als eine Aktie mit geringerem Wachstum und zukünftigen Netto-Margen von lediglich 5-10%. Sollten die langfristigen Aussichten eines Unternehmens sich eintrüben oder starke Überbewertungen auftreten, wird die Position aufgelöst und in aussichtsreichere Aktien investiert. Die Cash-Quote wird i.d.R. 10% nicht übersteigen.