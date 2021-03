Biotech with upcoming catalysts

Handelsidee

In diesem wikifolio werden ausschließlich Aktien gehandelt. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen aus den Sektoren Biotech, Medizintechnologie und verwandten Data Sciences.



Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer umfangreichen fundamentalen Analyse mit dem Ziel jene Unternehmen zu identifizieren, deren Entwicklungskandidaten eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit besitzen und ein hohes Maß an Innovativität mitbringen - mit dem Potenzial, zur neuen Standardtherapie zu werden.



Im Optimalfall zielt eine Therapie auf eine Patientengruppe ab, für die es bisher noch keine erfolgreiche Standardtherapie gibt und auch kein anderes Unternehmen aktuell eine Therapie entwickelt.

Alternativ gibt es Bereiche wie die Onkologie- oder ZNS-Forschung, in denen viele Unternehmen parallel forschen. In diesen Fällen liegt die Herausforderung darin, den oder die aussichtsreichsten Unternehmen zu identifizieren, welche Patienten zuerst mit einer die Lebensqualität verbessernden Therapie versorgen können.



Da Biotechfirmen oft jahrelang in der Entwicklung und in präklinischen Studien sehr viel Geld "verbrennen" und sich in der Regel über die Ausgabe neuer Aktien finanzieren, bis das Unternehmen sich evtl. in Richtung einer ersten Marktzulassung bewegt, lege ich ein besonderes Augenmerk auf den Zeitpunkt des Einstiegs. Dieser sollte möglichst in einem Zeitfenster von ca. 3-6 Monaten vor richtungsweisenden Studienergebnissen erfolgen. In der Regel handelt es sich um Ergebnisse aus Phase 2- oder Phase 3-Studien, die zu einer Neubewertung der Aktie führen können.



Hinzu kommt, dass es tendentiell immer schwieriger wird, eine Therapie zu entwickeln, die im Vergleich zu den bereits zugelassenen Therapien innovativ genug ist. Deshalb müssen die Investments äußerst selektiv erfolgen und ich fahre daher den Ansatz, auf wenige Unternehmen zu setzen, die in einer sehr starken Position sind und mich im höchsten Maße überzeugen.