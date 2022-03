Barneys Megatrend

Handelsidee

Es wird in Werte investiert, die von möglichen zukünftigen Megatrends profitieren könnten. Kriterien zur Auswahl der Werte beruhen also auf der scheinbaren Korrelation zwischen dem jeweiligen Wert und der erwarteten möglichen Entwicklung des jeweiligen Zukunftsthemas.



Dies könnten beispielsweise Unternehmen sein, die im Bereich "grüner Energie" tätig sind und möglicherweise von einer weiteren politischen und gesellschaftlichen Ausrichtung auf regenrative Energien profitieren könnten. Andere Megatrends könnten beispielsweise "Blockchain", "Robotik" und "Elektromobilität" sein, wodurch sich Unternehmen aus diesen Bereichen für dieses Wikifolio als mögliche Werte qualifizieren würden.



Es wird das gesamte Anlageuniversum berücksichtigt, wobei der Fokus in der Regel auf Aktien liegen sollte. Neben Aktien sind aber beispielweise auch Rohstoffe denkbar, die für die weitere Entwicklung von Megatrends wichtig sein könnten. Dies könnten beispielsweise Rohstoffe zur Herstellung von Batterien oder Halbleitern für Elektrofahrzeuge sein.



Die Haltedauer der Werte orientiert sich an der Erwartungshaltung, dass der zugrundeliegende Megatrend weiter anhält und dass sich der jeweilige Wert auch weiterhin mit einer gewissen Korrelation zum Trend positiv entwickeln wird. Grundsätzlich kann die Haltedauer also kurz-, mittel- und langfristig sein. Verkäufe sind darüber hinaus insbesondere auch zum Zweck des Rebalancings und von Restrukturierungen denkbar. Größere Restrukturierungen könnten beispielsweise dann notwendig werden, wenn bestimmte Trends in diesem Wikifolio nicht weiter verfolgt werden und somit die zugehörigen Werte möglicherweise liquidiert werden. mehr anzeigen