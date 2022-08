Tschick Money

Dieses wikifolio soll sich vorrangig auf Aktien und ETFs vor allem im Bereich des Energiesektors fokussieren. Überwiegend werden einzelne Unternehmen vor allem im Lithium, Solar, Wind und Wasserstoff Sektor ausgewählt. Auch wird nicht ausgeschlossen Unternehmen mit der Spezialisierung von Atomkraft und anderen Branchen mit einzubeziehen. Zusätzlich sollen auch Unternehmen die in der "Kette" zur Energiegewinnung beteiligt sind berücksichtigt werden. Ziel soll es sein, auf mittel- bis langfristiger Sicht von den Wertsteigerungen der Unternehmen in deren Gebieten zu profitieren. Geplant ist, den Großteil des wikifolios durch Aktien zu befüllen, allerdings können auch ETFs und strukturierte Finanzprodukte, sofern sie gut zum Thema passen berücksichtigt werden. Anhand verschiedener Indikatoren und der aktuellen Gesamtmarktlage soll versucht werden, Zeitpunkte zu finden, in denen das Investieren in Einzeltitel oder ETFs sinnvoll ist.