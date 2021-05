DE-Champions mit Macrotrend

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Einige Anleger sind nicht besonders erfolgreich, weil diese nicht systematisch investieren. Die Grundlage des Handelns beruht auf den neuesten News, die entweder Angst oder Euphorie verbreiten. Wer jedoch seine Emotionen nicht im Griff hat, trifft leichtsinnige Entscheidungen und handelt irrational. Wir versuchen dagegen systematisch zu investieren. Das heißt man entwickelt einen klaren Plan, der alle Einzelheiten des Handelns umfasst. Bei der Durchführung hält man strikt an den Regeln dieser Strategie fest, egal was passiert. Nur so können sich langsfristige Erfolge einstellen.