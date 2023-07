Compounder_AAA

In diesem Wikifilio sollen die für mich am besten performenden Compounder Aktien gebündelt werden. Ich behalte es mir vor auch einen ETF ,der natürlich in sog. Compunder investiert, ins Depot zu nehmen. Dieser soll aber nicht mehr als ca. 20-25 % des Portfolios ausmachen. Der Anlagehorizont der jeweiligen Aktien ist sehr langfristig. Natürlich können einzelne Positionen verändert werden, aber das Ziel sollte es eigentlich sein die Aktien so lange wie möglich zu halten. Es soll angestrebt werden, das das Geld immer zum größten Teil investiert ist. Einzelne Werte sollen in der Regel ca. 5-10% am gesamten Portfolio haben. Sollte es sich bei einem Wert mal anders verhalten, so beabsichtige ich dies ausführlich zu begründen. Mein Bestreben wird es sein jeden einzelnen Trade zu kommentieren.