TOP Contrarion 365

Dieses Portfolio investiert immer in die Assets die im vergangenen Jahr am schlechtesten (sic!) gelaufen sind. Hier liegt eine kontrafaktische zu Grunde. Nämlich das Übertreibungen in beide Richtungen stattfinden (Kurs zu hoch/niedrig) bezogen auf den langfristigen mittleren Preises eines Assets. Es wird erwartet dass die Assets mit den stärksten Preisrückgängen der des letzten Jahres, im Folgejahr gut rentieren und sich wieder zurück dem langfristigen Mittelwert bewegen (regression to the mean). Immer am Jahresanfang erfolgt das Rebalancing mit dem der Verkauf der bestehenden Assets und dem Kauf der im vergangenen Jahr am schlechtesten gelaufenen Assets. Dabei darf höchstens 49% des Vermögens in eine Assetklasse (z.b. Aktien, Rohstoffe, Anleihen, Krypto,...) investiert werden um eine Diversifikation zu ermölglichen.