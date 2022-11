Artificial Intelligence Danelfin

Dieses Wikifolio soll über den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) bei der Auswahl von Aktien eine Überrendite erzielen. Zum Einsatz kommen die Ratings von Danelfin, einem Anbieter von KI für in den USA und Europa (Stand Oktober 2022) gelisteten Aktien. Die Algorithmen schätzen die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Outperformance innerhalb von 60 Tagen. Dennoch soll ein mittel- bis langfristiger Investmentansatz verfolgt werden, indem zu häufige Readjustierung vermieden wird und Fundamentaldaten besonders wichtig sind. Die Gewichtung oder Aufnahme einer Position im Wikifolio orientiert sich (neben deren Handelbarkeit bei Wikifolio) an deren Danelfin Rating und Ratingkomponenten, insbesondere Fundamentalrating. Es ist beabsichtigt zu Diversifikationszwecken in vielen Industriesektoren investiert zu sein, auch wenn andere Sektoren ein besseres durchschnittliches Rating besitzen. In diesem Fall wird in die am besten bewertete Aktie des Sektors investiert, sofern Mindestkriterien erfüllt sind. Langfristige Cashpositionen sollen vermieden werden.