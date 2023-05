DiscountStrukturen -DeepDive

"Wer kurzfristig auf riskante Gewinne verzichtet, kann langfristig profitabel sein!" Anlageziel des Wikifolios ist ein stetiger Wertzuwachs auf dem Niveau von Termingeldanlagen oder Anleihen. Dazu wird in sehr(!!) konservative Discountzertifikate, sowohl auf Aktienindizes als auch auf einzelne Aktien investiert. Discount- / Bonuszertifikate zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch bei seitwärts tendierenden bzw. moderat steigenden oder leicht fallenden Märkten eine positive Rendite erzielen. Discount-Zertifikate auf Aktienindizes haben zum Zeitpunkt des Engagements mindestens 40%(!) Discount, eine Restlaufzeit bis zu 15 Monaten und eine Rendite auf Endfälligkeit >4%. Discount-Zertifikate auf einzelne Aktien haben zum Zeitpunkt des Engagements mindestens 60%(!!) Discount, eine Restlaufzeit bis zu 15 Monaten und eine Rendite auf Endfälligkeit >5%. Bonus-Zertifikate werden NUR zur Absicherung auf fallende Kurse eingesetzt (sog. Reverse-Bonus-Zertifikate) und haben zum Zeitpunkt des Engagements mindestens 30% Abstand zur Knock-Out-Schwelle. Es können auch Zertifikate mit Fremdwährungsrisiko ("non-Quanto") gehandelt werden. Es wird angestrebt, die Fälligkeit der Zertifikate zu staffeln (jeweils 20% des Portfolios fällig in 3 Monaten / 6 Monaten / 9 Monaten / 12 Monaten [oder ggf. in 15 Monaten]; bei Fälligkeit wird in die lange Laufzeit (12M oder 15M) reinvestiert. Die angestrebte jährliche Rendite des Wikifolios liegt im mittleren einstelligen Bereich. Grundsätzlich wird ein sehr (sehr!) konservativer Ansatz verfolgt!