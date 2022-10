Zukunft_immer

In Vordergrund werden Unternehmen aus den Themenbereich der disruptiven Technologie stehen. Das wären Innovationen, die die Erfolgsserie einer bereits bestehenden Technologie, eines bestehenden Produkts oder einer bestehenden Dienstleistung ersetzen, diese teilweise vollständig vom Markt verdrängen, neue Innovationen generieren oder damit zunehemend eine führende Marktstellung einnnehmen könnten. Der Anlagehorizont der Investments soll situationsangepasst mittel-bis langfristig sein. In der Regel soll die Basis der Entscheidungsfindung aus einem Zusammenspiel aus Charttechnik und Fundamentalanalyse sowie Sentiment erfolgen. Dabei sollte mit einer qualitativen Unternehmensanalyse ermittelt werden, ob Wertpapiere im Grundsatz von mir als zukunftsfähig und ihre Entwicklungen als möglichst marktrelevant eingestuft werden können. Im Grundsatz wird eine Buy and Hold Strategie angewendet. Das wikifolio wird mit ETFs strategisch unterstützt, um eine größere Diversität im Themenfeld zu erreichen. Die technische Analyse soll die Anlageentscheidungen und das Timing eines Ein- und Ausstieges in Form von gleitenden Durchschnitten (GD 38/50 + GD200) bzw. mit Zuhilfenahme von Unterstützungs- und Widerstandslinien unterstützen.