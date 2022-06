Dividendenaristokraten EUR

Das Anlageuniversum ist der europäische Aktienindex für EURO-Titel (ESTOXX). Der Anlagehorizont ist mittelfristig ausgelegt. Investiert wird ausschließlich in Aktien deren Dividendenhistorie sich in den letzten 5 Jahren positiv entwickelt hat. Der Dividenden-Forecast des laufenden Geschäftsjahres entspricht mindestens der Vorjahresdividende. Zur Investitionsprüfung werden noch folgende weitere Kriterien herangezogen: a) Analystenmeinung (Strong Buy / Buy / Hold / Sell / Strong-Sell) b) Kurszielmarken der Analysten c) Kurs- / Gewinnverhältnis d) Höhere Dividendenrendite als der gewichtete Rendite des Aktienindex (derzeit rund 3,3%) Die Überprüfung der Allokation erfolgt monatlich, wobei die Erstallokation erst ab dem exTag erfolgt.