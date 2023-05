Value Underdogs

Makroökonomisch betrachtet befinden wir uns gerade am Ende des durch die 0%-Zinspolitik verlängerten und aufgeblähten Wirtschaftszyklus. Durch die aktuelle Anhebung des Leitzinsniveaus wird der Markt von wirtschaftlich schlecht gemanagten und verschuldeten Unternehmen gesäubert, was unter anderem den kompletten Markt mit nach unten zieht und wieder fair bewertet. Die kommende Rezession verlangt eine defensive Aufstellung des Portfolios mit rezessionsimmunen Werten, die die durch Inflation gestiegene Preise einfacher an den Endverbraucher weitergeben können. Dieses Portfolio zielt darauf ab eben genau solche Werte mit stabilen Bilanzen und Wachstumspotenzial herauszufiltern und zu einem fairen Preis zu kaufen. Die Einstige werden gegebenenfalls durch die technische Analyse optimiert.