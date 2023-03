Dynamic US Markets

Das Wikifolio umfasst hauptsächlich gehebelte ETFs, die den amerikanischen Markt abbilden, insbesondere den Nasdaq und den S&P500 Index. Es wird versucht, in allen Marktphasen Renditen zu erzielen und deshalb wird in Zeiten rückläufiger Märkte auf eine hohe Cash-Quote gesetzt oder gezielt in gehebelte Short-ETFs sowie ETFs, die den VIX widerspiegeln investiert. Entscheidungen werden anhand technischer Indikatoren getroffen. Die Haltedauer liegt hauptsächlich zwischen einem Tag und wenigen Wochen.