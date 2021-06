E-Commerce Leaders

Handelsidee

In etablierte und aufkommende E-Commerce Leader/Enabler Weltweit außerhalb Chinas langfristig investieren um so von einem anhaltendem Boom in dieser Branche zu profitieren.



Unternehmen werden fundamental analysiert dabei liegt ein großer Fokus auf Wachstum und einer fairen Bewertung.



Durch das aktive Management wird der E-Commerce Sektor abgebildet ohne dabei in überbewertete Unternehmen des Bereichs zu investieren. mehr anzeigen