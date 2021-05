SwingTrade USA

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird in nach Fundamentalanalyse analysierte Unternehmen investiert, wobei der Einstiegszeitpunkt teilweise durch technische Analyse ermittelt wird. Es werden primär amerikanische Unternehmen gehandelt.

Die Haltedauer beträgt gewöhnlich mehrere Wochen bis mehrere Monate. Es wird in alle Sektoren investiert. mehr anzeigen