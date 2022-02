Dividende als Rente

Handelsidee

Mit Blick auf den bevorstehenden oder bereits eingetretenen Ruhestand wünschen sich viele Menschen, dass das Ersparte für ein regelmäßiges, attraktives Zusatzeinkommen angelegt werden kann. Dem steht entgegen, dass klassische Geld- und Bankanlagen praktisch keine Erträge mehr abwerfen und Giroguthaben teilweise sogar mit Strafzinsen belastet wird. Dieses Wikifolio soll ein breit gestreutes Portfolio-Investment in Wertpapiere sein, die dem Anleger zu unterschiedlichen, auf Jahr, Quartal und Monat abgestimmten Zeitpunkten Dividenden oder Fondsausschüttungen auf das angelegte Kapital gewähren. Im Fokus sollen Wertpapiere und Fonds stehen, die in der Historie zuverlässig Ausschüttungen vorgenommen haben und dies auch für die Zukunft erwarten lassen (sog. Dividenden-Aristokraten). Dabei wird im Wikifolio eine Gesamt-Dividendenrendite nicht unter 3% angestrebt.



Es soll dabei in Aktien und ausschüttende Fonds ohne regionale oder thematische Einschränkungen investiert werden. Es wird im Sinne einer bestmöglichen Diversifizierung angestrebt, zwischen 40 bis 60 Wertpapiere im Wikifolio zu halten, um neben der Risikostreuung insbesondere eine zeitliche Verteilung der Ausschüttungen auf jeden Monat zu erreichen. Entscheidungen über Kauf, Verkauf oder Umschichtungen im Wikifolio sollen auf Unternehmensberichten, Insidertransaktionen, Analysten-Bewertungen, Ad-hoc-Mitteilungen sowie Unternehmensberichten (auch in Finanzportalen wie Consors, Finanzen100 u.dgl.) basieren. Das Wikifolio ist langfristig angelegt und wird regelmäßig in seiner Zusammensetzung geprüft.

