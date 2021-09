Euro ESG Pure

Handelsidee

In diesem wikifolio soll weltweit in Aktien von Unternehmen investiert werden, die aus unserer Sicht nach den Kriterien Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) besonders nachhaltig sind. Das können zum Beispiel Unternehmen sein, die mit ihrer Tätigkeit unserer Ansicht nach einen positiven Einfluss auf solche Bereiche haben. Dazu gehören etwa Unternehmen, die vegetarische oder vegane Lebensmittel produzieren oder in Bereichen wie erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft, Wasserversorgung, nachhaltige Konsumgüter oder nachhaltige Mobilität tätig sind sowie nachhaltige Banken oder Baustoffkonzerne. Oder Firmen, die aus unserer Sicht eine besonders gute Unternehmensführung haben.



Für die Aktienauswahl greifen wir für gewöhnlich auf zahlreiche Kennziffern vor allem aus der Datenbank des Wirtschaftsdienstes Bloomberg zurück, wie etwa das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Schuldenquote, die Eigenkapitalrendite, die Gesamtrendite oder den Free Cashflow. Zudem sollen die Perspektiven der Firmen, die aktuelle Nachrichtenlage sowie Einschätzungen von Analysten oder Marktforschern zu Unternehmen oder Märkten berücksichtigt werden. Außerdem planen wir, Klassifizierungssysteme für Nachhaltigkeit von Staaten oder Organisationen (z. B. die EU-Taxonomie) sowie Daten des €uro Eco-Ratings miteinzubeziehen. Gegebenenfalls können auch Mittel der technischen Analyse zum Einsatz kommen (Trendfolge Modell gleitender Durchschnitt, Chartanalyse, etc.). Auch in ETFs oder Fonds kann investiert werden.



Ein Austausch von Positionen im wikifolio ist jederzeit möglich, wenn Kennzahlen, Nachrichtenlage oder die Situation an den Börsen dafür sprechen. Der Anteil einer einzelnen Position soll tendenziell im einstelligen Prozentbereich des Portfolios (exklusive Cash-Bestand) liegen. Übersteigt ein Papier dieses Gewicht, soll die Position entsprechend reduziert werden. Der Anlagehorizont ist variabel, soll aber tendenziell mittel- bis langfristig sein. mehr anzeigen