EU Top 100

Gehandelt werden die ca. 100 größten Aktien aus Euroland (ex. Deutschland - da gibt es ein eigenes Wikifolio für) - insbesondere Werte aus dem Euronext 100 oder auch IBEX 35. Die Unternehmen werden nach Marktkapitalisierung sortiert und ausgewählt. Grundlage ist ein statistisches Modell, ergänzt bei Bedarf durch Trendanalyse oder Price Action. Exakte Ein- und Ausstiegsszenarien ermöglichen Reproduzierbarkeit und somit auch Backtesting. Die Haltedauer kann von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten betragen. Es wird ein long-only-Ansatz durch Direktinvestments verfolgt. Die Positionsgrößen werden gleich gewichtet und werden 2x im Jahr überprüft. Damit in schwachen Börsenphasen der Drawdown möglichst gering ausfällt, wird die Cash-Quote entsprechend gesteuert, um das Kurs-Risiko zu reduzieren. Die Datenbasis wird laufend aktualisiert, so dass auf statistische Veränderungen reagiert werden kann.