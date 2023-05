In diesem Wikifolio sind die wichtigsten Positionen von Eckerts Ewigem Dividendenportfolio versammelt, speziell für Dich zusammengestellt. Das Wikifolio Ewige Dividenden funktioniert unabhängig von allen Indizes und Dividendenfonds. Ziel des Wikifolios ist langfristiges überdurchschnittliches Kapitalwachstum mit Aktien aus Industrie- und Schwellenländern. Dank internationaler Streuung sollte die Vola reduziert sein. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt in erster Linie auf Basis fundamentaler Analyse. Das Depot legt den Schwerpunkt auf Qualitätsaktien, ohne spannende Wachstumswerte in den einzelnen Märkten zu vernachlässigen. Wer dem Tiefseher folgt, muss dieses Wikifolio kennen...