Eins Fuer Alle

Das Wikifolio ist nun mit diversen Papieren erstausgestattet, erste Dividenden (Aurelius, Hensoldt) werden vereinnahmt. Viele Positionen sind Kernpositionen, die i.d.R. laufende Erträge generieren sollen und deren tagesaktuellen Kursschwankungen für die Beurteilung des Verbleibs im Depot keine Rolle spielen sollen. Wegen des allgemein er hohen Bewertungsniveaus und der Saisonalität ist gleich eine Position im VIX-Tracker-ETF eröffnet. Die Krypto-Tracker-ETF-Positionen (BTC, ETH, XRP) dienen der Diversifikation und der Inflationsabsicherung des Portfolios. Das aktuell ruppige Kursgeschehen macht nicht nervös, Kryptos korrigieren gerne 50/60/80% vom Hoch bevor sie um ein Vielfaches darüber hinaus klettern können. Edelmetall-Tracker-ETF-Positionen (Gold, Silber) und die Silberminenwerte (GPM, SGS, SSM) bilden ebenfalls für erhöhte Rückschlagsrisiken an den Märkten durch das Zusammenspiel hoher Bewertungen mit steigender Inflation und steigenden Zinsen einen aussichtsreichen Puffer für das Portfolio. Für die Aufnahme einer Position im CO2-Tracker-ETF erscheint das aktuelle Preisniveau leider etwas überhitzt, hier wird eine Korrektur zum Einstieg abgewartet. Langfristig eine aussichtsreiche indirekte Form der Inflationsabsicherung und ein Basis-Play im Megatrend Decarbonisierungstransformation der Weltwirtschaft. Auswirkungen der aktuellen Grundstoffknappheit, Chipmangel und Lieferkettenstörungen auf den erwarteten (und zum Großteil bereits in die Assetpreise eingepreiste) Aufschwung werden genau beobachtet und können ggf. bei neuen Erkenntnissen durch entsprechenden Satelitten-Trades im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster abgebildet werden. Grundsätzlich werden anlass- und/oder erkenntnisbezogen, also in unregelmäßigen Intervallen, Kommentierungen zur Allokation dieses Wikifolios an dieser Stelle publiziert. AwakeMakeTake