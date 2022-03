Handelsidee

Im Wikifolio Megatrends gehen LONG - Chancen soll mit ausschließlich Hebelprodukten die Stärke der Megatrends voll genutzt werden.



Ziel ist es bei ausgeglichenem CRV eine chancenreiches Wikifolio zu schaffen.



Die Hebelprodukte sollen auf Megatrends und Wachstumsaktien so wie Indizes wie NASDAQ, S&P500 oder DAX ausgewählt werden. In der Regel Long evtl. zur Absicherung auch vereinzelt Short.



Die Haltedauer sollte kurz- bis mittelfristig sein.



Der Kaufzeitpunkt soll unter Berücksichtigung von technischen Chartsignalen so wie fundamentaler Analyse gewählt werden.

Für eine unabhängige und transparente Markt- so wie Sentimentanalyse nutze ich gewisse Börsenbriefe.



Es wird eine aktive Diversifizierung angestrebt während bei heiß gelaufenen Marktphasen auch bis zu 100% Cash gehalten werden kann. mehr anzeigen