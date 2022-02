Performance Gold Stars

Handelsidee

Der Fokus in diesem wikifolio soll i.d.R. auf Investitionen mit möglichst hohen realistischen Gewinnpotentialen liegen.



Das realistisch erscheinende mögliche Ergebnis soll i.d.R. immer das einzugehende Risiko lohnen.



Zur Umsetzung dieser Idee soll bewusst in alle Aktien und ETFs investiert werden können. Der Anlagehorizont der Investments soll i.d.R. mittel- bis langfristig sein. Kurzfristige Marktschwankungen sollen ggf. für Trades genutzt werden können.



In diesem wikifolio soll i.d.R. mit Fokus auf eine kleine bis mittelgroße Anzahl von Investitionen gehandelt werden. Diversifikation soll gewöhnlich nur soweit erfolgen, als dass Risiken verringert, aber die Gewinnpotentiale nicht verwässert werden sollen.

Risiko Management soll gewöhnlich durch risikooptimierte Einstiege und variable Cash-Quote sowie aktives Führen des wikifolios erreicht werden; Short-ETFs sollen in diesem Zusammenhang ebenfalls möglich sein.



Investitionen und Verkäufe sollen soweit als möglich aufgrund bewährter Indikatoren und Zahlen erfolgen, anstelle von emotionalen Entscheidungen. Das Nutzen solcher Signale kann einen i.d.R. entscheidenden Vorsprung am Markt verschaffen.



Es sollen i.d.R. sowohl Elemente der technischen Analyse als auch der fundamentalen Analyse genutzt werden können. Beispiele wichtiger Signalgeber sind Euphorie und Panik der Marktteilnehmer und „smart money- Verhalten" (COT data, DSI), Elliot Wave Theorie (EWT), verschiedene Prognosen bezüglich zukünftiger Unternehmensgewinne (EPS) und makroökonomischer Entwicklungen.