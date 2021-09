THE GREATEST

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird einmalig eine Auswahl über 55 Champions-Aktien gekauft, die sich durch ein kostantes Gewinn-, Umsatz- und Kurswachstum auszeichnen. Mit dieser Auswahl an Qualitätsaktien soll langfristig der MSCI World geschlagen werden.



Es wird eine langfristig ausgerichtete Buy&Hold-Strategie verfolgt. Veränderungen sollten nur dann erfolgen, wenn die selektierten Aktien nicht mehr in die o.g. Strategie passen. Rebalancings können erfolgen, wenn bestimmte Werte "heißgelaufen" sind. mehr anzeigen