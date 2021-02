XTopWachstumX

Handelsidee

Wie bei allen, ist die Bewertung der Unternehmen auch in meinem wikifolio Priorität. Es gilt viele Faktoren die zur Bewertung von Unternehmen betrachtet werden müssen.

Dies aber sind meine Hauptkriterien:



→ Umsatzwachstum

→ Kursstabilität





Es werden maximal 10 Aktien zur gleichen Zeit gehandelt, welche mit der Unterstützung von Software ausgesucht werden. Hier besteht die Gewähr, dass die Grundlage Zahlen und Fakten, nicht Emotionen, sind.



Gekauft werden nur Europäische und Amerikanische Aktien. Je nach Entwicklung und angezeigter Veränderung, wird in den ersten 8 Tagen eines jeden Kalendermonats eine teilweise oder vollständige Umschichtung der Aktien vorgenommen. Um hier Transparenz zu zeigen, werden die Bewegungen in den Kommentaren veröffentlicht.



Von alleine versteht sich, dass der Markt auch zu jeder anderen Zeit im Auge behalten wird. Sollte es nötig sein, könnte eine Anpassung dieser Grundlage vorgenommen werden. Dies wird dann ebenfalls über den Kommentar kommuniziert, hier aber im Vorfeld! mehr anzeigen