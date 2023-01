Hedgy Small Caps

1. Es wird vorwiegend in kleine Aktienwerte sowie in geringen Umfang in Fonds investiert. 2. Ein Länderschwerpunkt wird nicht gesetzt. 3. Es wird mittel- bis langfristig investiert. Die Haltedauer der Wertpapiere kann Wochen, Monate sowie Jahre betragen. 3a. -> Allerdings können auch kurzfristige Chancen genutzt werden! 4. Es werden einschlägige Zeitschriften und Websites zum Aufspüren von interessanten Wertpapieren verwendet. 5. Es wird versucht frühzeitig Trends aufzuspüren und einzusteigen.