Das Ziel ist es mit meiner persönlichen Tradingstrategie eine möglichst gute Performance zu erzielen. Jeder Trade wird mir einem rationalen Szenario und einem Plan umgesetzt. Erklärungen und Veranschaulichung wird es hier in den Kommentaren geben und auf dem Instagram Kanal Kobra.Trading, dort begleite ich das Wikifolio, den Markt und erkläre gute Tradingideen. Getradet werden hauptsächlich deutsche und amerikanische Aktien,die Idee ist es dem Trend zu folgen, Stärke in einzelnen Aktien zu erkennen und am besten kombiniert mit News und fundamentalen Informationen ein Szenario und einen Tradingplan zu entwickeln. Es gibt immer ein Austiegsszenario, sollte ich falsch liegen oder es entwickelt sich eine allgemeine Schwäche bei einer Aktie, dann wird schnell gehandelt. Die Gewichtung eines Trades sollte nicht über 20% des Portfolios betragen und . Es werden bis auf ganz wenige Ausnahmen, nur die reinen Aktien gehandelt. Ziel ist es stetige und sichere Gewinne einzufahren und in schwierigen Marktphasen wird für den Kapitalerhalt, auch mal 100% Cash gehalten. Ich würde mich über einen Austausch freuen und folgt mir gerne auf Instagram (Kobra.Tarding), dort begleite ich das Wikifolio jeden Tag.