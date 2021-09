Innovation x Technology

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll hauptsächlich in trendstarke globale Unternehmen investiert werden, wobei der Fokus klar auf den - historisch renditestärksten - nordamerikanischen Märkten liegt.

Kriterien für die Aktienauswahl sind unter Anderem:



-Ein hohes Umsatz- und Gewinnwachstum

-Innovative/disruptive Technologien und gefragte Produkte/Services (bspw. aus den Bereichen Cybersecurity, Biotechnology, Cloud, KI,...)

-Charttechnische Stärke (Momentum) unter einem hohen Handelsvolumen als Bestätigung

-Ein wachstumsstarker Sektor (Technologie, Pharma, Software as a Service,..)

-Und nicht zuletzt eine positive Marktphase und eine charttechnisch aussichtsreiche Formation.



"The trend is your friend" gilt nach wie vor, Gewinner bleiben Gewinner und erzielen wissenschaftlich erwiesen eine bessere Rendite als der Gesamtmarkt.

Dies gilt vor allem für Innovations- und Technologieführer in Zukunftsmärkten.

Anhand obiger Kriterien sollen diese Gewinner-Aktien ermittelt werden, wobei mittels Leverage/gehebelter Positionen in aussichtsreichen Märkten die Rendite weiter erhöht werden soll.



Dem Risiko- und Moneymanagement soll eine große Bedeutung zukommen, in entsprechenden Marktphasen kann die Cashquote stark ausgebaut werden.

