Insider Transactions

In diesem Portfolio werden Unternehmen enthalten sein, welche starke Insiderkäufe von mindestens +90 Prozent erhalten haben. Sind einzelne Aktien 20 Prozent im Plus verkaufe ich sie, genauso wenn sie 20 Prozent im Minus sind, werde ich sie verkaufen. Es sind nur Aktien enthalten die mindestens in die Midcap Kategorie zählen.