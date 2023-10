International diversifiziertes Investment in ca. 50 ausgewählte Aktien u.a. aus den Bereichen Value, Dividende, Nachhaltigkeit und Innovation aus verschiedenen Sektoren z.B. Finanzen, Medizin, Konsum, Technologie und Mobilität. Die Cash-Position soll möglichst klein gehalten werden und wird in Xetra Gold ETC zur mittelfristigen Verwahrung gewandelt. Die Anlagestrategie ist long only (> 200 Tage) und die Trades werden durch den proprietären Roboadvisor "IQ4" ausgeführt. Der IQ4 Algorythmus versucht Verluste bei einzelnen Titeln zu begrenzen und Gewinne laufen zu lassen. Dies funktioniert in steigenden oder fallenden Märkten besser als in sich seitwärtsbewegenden Märkten. Dieses Wikifolio verwendet eine konservative IQ4 Ausprägung, was bedeutet, dass ein Trade nur nach Bestätigung eines zweiten, identischen, aufeinander folgenden Signals ausgeführt wird.