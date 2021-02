JB international investment

Handelsidee

Mittel- bis langfristige Investitionen in Groß und Klein, gepaart mit kurzfristigen Spekulationen. Das soll der Versuch einer intuitiven Geldanlage werden, mit dem Ziel, weitere Erfahrung in den weltweiten Aktienmärkten zu erlangen. Regelmäßiges ausmisten, nachkaufen und umschichten je nach Unternehmenszahlen, wirtschafts- und finanzpolitischer NEWs-Lage und Markstimmung. Die Identifikation potentieller Titel erfolgt täglich über zahlreiche, aktuelle und in ihrer Qualität reproduzierbarer Quellen sowie offizieller Unternehmensberichte. mehr anzeigen