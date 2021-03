Sustainable Small Cap

Letzte Ereignisse im wikifolio

Wer oder was ist High Tide? High Tide ist ein Vertikal integriertes Unternehmen auf dem Cannabis Markt in Canada. Es verkauft Cannabis, Cannabis accessoires und CBD. Warum investiere ich in High Tide? - High Tide ist in einer sehr stark wachsenden Branche aktiv, zum einen steigt der Konsum von Cannabis in Canada und zum anderen rechne ich mit Legalisierungen von Cannabis in der USA - High Tide hat über 70 Coffee Shops und ist durch die Übernahme von Meta Growth (vom Umsatz aus betrachtet) Marktführer, doch auch Kunden die Cannabis/CBD/Zubehör online kaufen wollen kommen nicht zu kurz, denn High Tide hat ein sehr gutes e-Commerce - High Tide hat alleine im Q3 2020 einen Umsatz von 23 Mio USD erwirtschaftet, das sind 180% mehr als im Vorjahr, die Quartalsergebnisse für Q4 werden am 1.3.2021 veröffentlicht - High Tide ist das einzig profitable Cannabis Unternehmen (Netto Gewinn Q3 2020 von 4 Mio USD) - High Tide expandiert in die USA und nach Europa Privat bin ich schon länger in High Tide investiert, da ich das Wikifolio erst jetzt (im Februar 2021) eröffnet habe, habe ich bei meinem Kauf leider nicht den optimalen Kaufzeitpunkt erwischt.