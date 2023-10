Kontinuierlich steigende Gewinne

Dieses Wikifolio investiert in Unternehmen, die seit mindestens 15 Jahren ihren Umsatz oder operativen Gewinn Jahr für Jahr kontinuierlich steigern. Lediglich ein einzige geringe Abweichung im Betrachtungszeitraum wird als im Ausnahmefall zugelassen, um ein breites Maß an Diversifikation zu gewährleisten, wenn die Qualität des Unternehmens im Übrigen überzeugt. Solche Unternehmen, die Finanzkrise, Schuldenkrise, Coronakrise, Inflation und Kriegen trotzen konnten, weisen eine erhebliche Resilienz und deren Aktien oft eine massive Outperformance auf. Sie haben gezeigt, dass sie unabhängig von konjunkturellen Begebenheiten in der Lage sind, Wachstum zu erzielen. Dies lässt auch eine starke Gewinnentwicklung für die Zukunft erwarten. Das Portfolio wird aktiv verwaltet, wobei die Auswahl der Aktien auf einem strengen Kriterienkatalog basiert. Die Auswahl der Aktien erfolgt in mehreren Schritten: 1. Analyse der Gewinnhistorie: Potenzielle Aktienkandidaten werden auf ihre Fähigkeit zur kontinuierlichen Steigerung der operativen Gewinne über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren hinweg hin untersucht. 2. Fundamentale Bewertung: Die ausgewählten Aktien werden auf ihre fundamentale Stärke, wie Marge, Eigenkapitalrendite, das Wachstumspotenzial und die finanzielle Stabilität hin überprüft. 3. Diversifikation: Das Portfolio wird diversifiziert, um das Risiko zu minimieren. Es werden Aktien aus verschiedenen Branchen und Regionen in das Wikifolio aufgenommen. 4. Laufende Überwachung: Das Portfolio wird regelmäßig überwacht, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Unternehmen weiterhin ihre operativen Gewinne steigern und die Bewertung angemessen ist.