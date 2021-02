Konsum vs. Konjunktur

Handelsidee

Dieses wikifolio soll dem langfristigen Vermögensaufbau dienen & dabei möglichst Konjunkturunabhängig sein, trotzdem aber eine gewisse Flexibilität für zusätzliche Trades bieten.

Hierzu wird das wikifolio intern in zwei "Bereichen" geführt, einen langfristigen vermögensaufbauorientierten Anteil (LT) und einen flexiblen kurz-/mittelfristigen bzw. rein gewinnorientierten Anteil (GT).



Der LT-Anteil führt hierfür Aktien überwiegend aus dem Konsumbereich, ergänzt um Aktien aus dem US REIT & RU ADR/GDR Sektor.

(angestrebte Quote mindestens 75% vom investierten Kapital)



Der GT-Anteil besteht aus einer flexiblen Aktienauswahl.

Die Aufnahme, der Verbleib bzw. das Auslösen aus dem wikifolio basiert rein auf technischer Analyse.

(angestrebte Quote maximal 25% vom investierten Kapital)



Die Dividenden, sowie die Gewinnmitnahmen sollen als "interner Sparplan" & damit dem kontinuierlichen Vermögensaufbau bzw. Ausbau des LT-Anteiles dienen. mehr anzeigen