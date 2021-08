Krypto 21 EU

Handelsidee

Dieses Wikifolio ist eine Kopie von Planet Krypto 21 da es derzeit noch nicht möglich ist ein Wiki mit der Währung US Dollar investierbar zu machen.

Dieses wikifolio soll Mittel bis langfristig in Krypto ETPs von 21shares investieren.

Das Ziel soll es sein von Wertsteigerungen der ETPs im Gebiet Krypto-Coins zu profitieren. Außerdem soll ein Teil des wikifolios in einen ETC (Exchange Traded Commodities) auf Gold mit physischer Besicherung des Rohstoffes investiert sein.

Die Werte im wikifolio sollen regelmäßig einer fundamentalen sowie technischen bzw. Trend und Newsflow Analyse unterzogen werden. Hierbei sollen sowohl Globalanalysen sowie Chartanalysen genutzt werden, die Werte können dann entsprechend der Analyse ersetzt oder nachgekauft werden.