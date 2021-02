Handelsidee

Langfristiges Investment in Logistikunternehmen aus den Bereichen Software, Warehousing, Transport sowie Management.

Weltweit diversifiziert. Als Zielkorridor sollten in etwa 20 ausgewählte Unternehmen in das wikifolio Einzug nehmen.

Es sollte in Value Titel ebenso wie Wachstumswerte investiert werden.

