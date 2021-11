Handelsidee

Metaverse ist the Next Big Think.

Da viel mehr Unternehmen als nur Meta daran bauen, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es gelingen wird.

Die Technik ist so fortgeschritten wie noch nie. Die Menschen und das Digitale sind sich so nah wie noch nie.

Mit "Metaverse ETF" soll die Möglichkeit geschaffen werden, diesen Trend zu beobachten oder ggf. zu investieren.



Anlagehorizont: ca. 5 Jahre

Branche: Technologie/IT/Software mehr anzeigen